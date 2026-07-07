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Футбол

Хавбек сборной Бельгии выбыл на долгий срок

Амаду Онана порвал кресты.
Сегодня, 13:20       Автор: Андрей Безуглый
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана пропустит около года, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что игрок получил повреждение в матче против США уже на 20-й минуте матча.

Обследование показало, что у Онана разрыв крестообразных связок колена. На турнире футболист больше не сыграет.

Ожидается, что 24-летний хавбек будет отсутствовать 7-8 месяцев.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

 

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