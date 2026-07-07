В Ред Булл растет недовольство Ферстаппеном

Команда ожидала больше лояльности от пилота.

В Ред Булл все более недовольны Максом Ферстаппеном, пишет De Limburger.

Руководство команды раздражено тем, что нидерландец все еще не определился со своим будущим.

Напомним, что сейчас Макс может в одностороннем порядке разорвать контракт, благодаря пункту в соглашении. И о своем решении пилот может не сообщать до октября.

В Ред Булл ожидали, что Ферстаппен проявит больше доверия и уважения к команде и не будет бросать их.

Однако сразу ряд изданий убеждены, что гонщик недоволен ситуацией и всерьез рассматривает возможность взять паузу в Формуле-1.

Ранее также сообщалось, что главный инженер Ред Булл сменит команду.

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