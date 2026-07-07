Новичок Формулы-1 увел ключевого инженера у Ред Булл

Главный инженер Ред Булл Пол Монахэн покинет команду, пишет Racer.

Ранее уже появлялись слухи о том, что Кадиллак ведет переговоры с инженером, однако команды их не комментировали.

Издание же утверждает, что Монахэн не только получил, но уже и принял предложение новичка чемпионата. Он займет одну из ключевых позиций в Кадиллак.

Однако пока стороны не согласовали все условия. В первую очередь неизвестно, когда состоится переход и как долго Монахэн будет находится в "отпуске по уходу за садом".

Ранее также сообщалось, что Ред Булл может покинуть Макс Ферстаппен.

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