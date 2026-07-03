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Футбол

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Дубль Пономаренко принес "бело-синим" победу над ЛАСК.
Сегодня, 20:45       Автор: Игорь Мищук
Динамо обыграло ЛАСК / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло ЛАСК / ФК Динамо Киев

В пятницу, 3 июля, на тренировочном сборе в Австрии Динамо провело свой пятый и последний спарринг перед стартом в квалификации Лиги Европы.

Подопечные Игоря Костюка встречались с действующим чемпионом Австрии ЛАСК и одержали победу со счетом 2:0.

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"Бело-синие" обыграли соперника благодаря результативным действиям Матвея Пономаренко, который оформил дубль. На 34-й минуте Николай Шапаренко отдал от лицевой в центр штрафной на форварда, который пробил в правый нижний угол, открыв счет во встрече.

Удвоил преимущество киевлян Пономаренко ближе к концу матча. На 80-й минуте нападающий замкнул прострел от Назара Волошина с левого фланга.

Динамо - ЛАСК 2:0

Голы: Пономаренко, 32, 80

Динамо: Нещерет, Кендзера, Биловар (Малыш, 68), Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Редушко (Огундана, 78), Пономаренко (Герреро, 85).

ЛАСК (стартовый состав): Юнгвирт, Мбуямба, Богард, Адениран, Данек, Йоргенсен, Аракате, Дибанго, Хорват, Торнич, Кебе.

Предупреждения: Михавко, Волошин - Кебе.

Напомним, что свои следующие матчи Динамо проведет в первом раунде квалификации Лиги Европы с румынской Университатей Клуж, встретившись с соперником 9 и 16 июля.

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Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

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