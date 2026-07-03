iSport.ua
Русский Українська

Директор команды Усика назвал потенциального соперника для последнего боя

Поединок украинского экс-чемпиона может пройти в США.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Александра Усика, заявил, что его соперником в последнем бою может стать еще один экс-чемпион Деонтей Уайлдер.

Также представитель украинского боксера отметил, что наиболее логичным вариантом было бы проведение этого поединка в США, но пока вопрос о дате и месте остается открытым.

Читай также: "Я сделал все, что мог": Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя

"Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера соперником для своего "последнего танца". Это поединок, который обладает значительным потенциалом с точки зрения спорта, СМИ и на международном уровне.

В настоящее время эта возможность вызывает значительный интерес, но конкретных договоренностей еще не достигнуто.

Бой такого уровня требует не только соответствующих имен. Он также нуждается в подходящем партнере, подходящем месте проведения, подходящей платформе для трансляции и мероприятии соответствующего масштаба", - приводит слова Лапина BBC Sport.

Ранее Усик поделился своими дальнейшими планами после отказа от титулов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Сергей Лапин

Статьи по теме

Кличко прокомментировал решение Усика отказаться от чемпионских титулов Кличко прокомментировал решение Усика отказаться от чемпионских титулов
"Я сделал все, что мог": Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя "Я сделал все, что мог": Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя
WBA повысила россиянина до статуса полноценного чемпиона после отказа Усика от пояса WBA повысила россиянина до статуса полноценного чемпиона после отказа Усика от пояса
IBF санкционировала бой за освобожденный Усиком титул IBF санкционировала бой за освобожденный Усиком титул

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: игры Аргентины, Колумбии в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюс кабеком разбила росиянку во втором круге Уимблдона
просмотров
Ястремская неожиданно вылетела во втором круге Уимблдона
просмотров

Последние новости

Европа18:35
Бавария объявила о подписании защитника сборной Германии
Бокс17:58
Директор команды Усика назвал потенциального соперника для последнего боя
Формула 117:20
Гран-при Великобритании: Хэмилтон стал лучшим в практике, Антонелли и Леклер - в тройке
ЧМ-202614:51
Травма бедра выбила ключевого вингера Бразилии из матча с Норвегией
ЧМ-202614:36
Роналду в одном офсайде от антирекорда Ван Перси на ЧМ
ЧМ-202614:16
DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с ЧМ
Бокс13:47
Кличко прокомментировал решение Усика отказаться от чемпионских титулов
Европа13:14
В Наполи официально вступил в должность новый главный тренер
Европа12:50
"Всё разрешится": Симеоне - о будущем Альвареса после ЧМ
Европа12:23
Реал официально опроверг интерес к аргентинскому хавбеку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK