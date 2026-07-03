Директор команды Усика назвал потенциального соперника для последнего боя

Сергей Лапин, директор команды бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Александра Усика, заявил, что его соперником в последнем бою может стать еще один экс-чемпион Деонтей Уайлдер.

Также представитель украинского боксера отметил, что наиболее логичным вариантом было бы проведение этого поединка в США, но пока вопрос о дате и месте остается открытым.

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"Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера соперником для своего "последнего танца". Это поединок, который обладает значительным потенциалом с точки зрения спорта, СМИ и на международном уровне.

В настоящее время эта возможность вызывает значительный интерес, но конкретных договоренностей еще не достигнуто.

Бой такого уровня требует не только соответствующих имен. Он также нуждается в подходящем партнере, подходящем месте проведения, подходящей платформе для трансляции и мероприятии соответствующего масштаба", - приводит слова Лапина BBC Sport.

Ранее Усик поделился своими дальнейшими планами после отказа от титулов.

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