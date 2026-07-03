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Футбол

В Наполи официально вступил в должность новый главный тренер

Ранее тренер долгое время работал в Ювентусе.
Сегодня, 13:14       Автор: Валентина Чорноштан
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Наполи официально объявил о назначении нового главного тренера команды.

Им стал Массимилиано Аллегри. Итальянский специалист подписал долгосрочное соглашение до конца июня 2029 года.

Напомним, что в сезоне‑2025/26 он работал в Милане, где команда завершила чемпионат Италии на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее Массимилиано Аллегри дважды возглавлял Ювентус - с 2014 по 2019 год и с 2021 по 2024‑й.

К слову, Реал официально опроверг интерес к аргентинскому хавбеку.

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