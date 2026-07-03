В Наполи официально вступил в должность новый главный тренер
Ранее тренер долгое время работал в Ювентусе.
Наполи официально объявил о назначении нового главного тренера команды.
Им стал Массимилиано Аллегри. Итальянский специалист подписал долгосрочное соглашение до конца июня 2029 года.
Mister Allegri is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 3, 2026
Leggi il comunicato 👉 https://t.co/BFWcEi2GX5
💙 #ProudToBeNapoli | #WelcomeAllegri | #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MqGlaiuMxC
Напомним, что в сезоне‑2025/26 он работал в Милане, где команда завершила чемпионат Италии на пятом месте в турнирной таблице.
Ранее Массимилиано Аллегри дважды возглавлял Ювентус - с 2014 по 2019 год и с 2021 по 2024‑й.
К слову, Реал официально опроверг интерес к аргентинскому хавбеку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!