Реал официально опроверг интерес к аргентинскому хавбеку

Реал выступил с официальным заявлением, в котором категорически опроверг слухи о возможном переходе полузащитника Челси Энцо Фернандеса.

В клубе подчеркнули, что не предпринимали никаких шагов ни прямых, ни косвенных для подписания аргентинского хавбека и не рассматривают такой трансфер в будущем.

Отдельно в заявлении Реал выразил уважение к Энцо Фернандесу как к высококлассному игроку, а также к Челси, с которым, по словам клуба, у них сохраняются хорошие отношения.

Также отмечается, что Реал сожалеет о распространении недостоверной информации, которая, по их мнению, вводит в заблуждение болельщиков.

Тем временем игрок Ньюкасла подпишет 6-летний контракт с Тоттенхэмом.

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