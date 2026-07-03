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Футбол

Реал официально опроверг интерес к аргентинскому хавбеку

Заявил о необоснованных спекуляциях.
Сегодня, 12:23       Автор: Валентина Чорноштан
Лого Реал Мадрида / Getty Images
Лого Реал Мадрида / Getty Images

Реал выступил с официальным заявлением, в котором категорически опроверг слухи о возможном переходе полузащитника Челси Энцо Фернандеса.

В клубе подчеркнули, что не предпринимали никаких шагов ни прямых, ни косвенных для подписания аргентинского хавбека и не рассматривают такой трансфер в будущем.

Отдельно в заявлении Реал выразил уважение к Энцо Фернандесу как к высококлассному игроку, а также к Челси, с которым, по словам клуба, у них сохраняются хорошие отношения.

Также отмечается, что Реал сожалеет о распространении недостоверной информации, которая, по их мнению, вводит в заблуждение болельщиков.

Тем временем игрок Ньюкасла подпишет 6-летний контракт с Тоттенхэмом.

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