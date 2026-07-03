Игрок Ньюкасла подпишет 6-летний контракт с Тоттенхэмом

Сделка по Тонали станет самой дорогой в истории "шпор".

Сандро Тонали близок к переходу в Тоттенхэм. Об этом сообщает The Athletic.

На днях итальянский полузащитник должен пройти медицинское обследование.

Добавим, что после него он подпишет контракт с лондонским клубом сроком на шесть лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 100 млн фунтов с учётом бонусов.

Тем временем Трабзонспор продлил аренду Онана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!