Бавария может потерять ключевого полузащитника

Ньюкасл начал переговоры с Баварией о полноценном трансфере Жоау Палиньи, сообщает Sky Sports.

Англичане заинтересовались португальцем после срыва сделки по Пьеру-Эмилю Хёйбьергу. Бавария не рассматривает аренду Палиньи и готова обсуждать только его продажу.

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30-летний хавбек выбирает между Баварией, возвращением в Бенфику или Спортинг и продолжением карьеры в АПЛ. Сам Палинья предпочитает остаться в Англии.

К тому же Ньюкасл надеется договориться с немецким клубом и усилить полузащиту опытным португальцем.

Ранее игрок Баварии потерял сознание во время товарищеского матча.

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