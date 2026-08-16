Бавария может потерять ключевого полузащитника
Ньюкасл ведёт переговоры о трансфере звезды мюнхенцев.
Ньюкасл начал переговоры с Баварией о полноценном трансфере Жоау Палиньи, сообщает Sky Sports.
Англичане заинтересовались португальцем после срыва сделки по Пьеру-Эмилю Хёйбьергу. Бавария не рассматривает аренду Палиньи и готова обсуждать только его продажу.
Читай также: Марсель наказал своего капитана из-за трансферной причины
30-летний хавбек выбирает между Баварией, возвращением в Бенфику или Спортинг и продолжением карьеры в АПЛ. Сам Палинья предпочитает остаться в Англии.
К тому же Ньюкасл надеется договориться с немецким клубом и усилить полузащиту опытным португальцем.
Ранее игрок Баварии потерял сознание во время товарищеского матча.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!