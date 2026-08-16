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Футбол

Бавария может потерять ключевого полузащитника

Ньюкасл ведёт переговоры о трансфере звезды мюнхенцев.
Сегодня, 09:24       Автор: Валентина Чорноштан
Жоау Палиньи / Getty Images
Жоау Палиньи / Getty Images

Ньюкасл начал переговоры с Баварией о полноценном трансфере Жоау Палиньи, сообщает Sky Sports.

Англичане заинтересовались португальцем после срыва сделки по Пьеру-Эмилю Хёйбьергу. Бавария не рассматривает аренду Палиньи и готова обсуждать только его продажу.

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30-летний хавбек выбирает между Баварией, возвращением в Бенфику или Спортинг и продолжением карьеры в АПЛ. Сам Палинья предпочитает остаться в Англии.

К тому же Ньюкасл надеется договориться с немецким клубом и усилить полузащиту опытным португальцем.

Ранее игрок Баварии потерял сознание во время товарищеского матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Бавария Мюнхен

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