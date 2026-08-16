Хргович раскрыл план на бой с Итаумой

Филип Хргович уверен, что его опыт поможет ему победить Мозеса Итауму в бою 29 августа на O2 Arena в Лондоне.

Для издания Bad Left Hook 34‑летний хорват заявил, что признаёт талант и мощь британца, но считает, что его слишком сильно превозносят.

Хргович рассчитывает на опыт тяжёлых поединков и умение проходить сложные моменты. Он намерен использовать джеб, держать Итауму на дистанции и отвечать контратаками.

Хорват также заявил, что финты британца не станут для него проблемой, и выразил уверенность в своей победе.

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