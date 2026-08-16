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Магучих завоевала третье подряд золото чемпионата Европы

Украинка второй раз защитила звание чемпионки континентального первенства.
Сегодня, 00:25       Автор: Игорь Мищук
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В субботу, 15 августа, состоялся женский финал в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.

Украину в решающем раунде соревнований среди 15 спортсменок представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

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Свое третье золото континентальных первенств завоевала Магучих, триумфовав на нынешнем турнире.

В финале борьба за медали развернулась на высоте 1,97 м между тремя атлетками: Магучих, Марией Жодзик и Марией Вукович. Польская и черногорская спортсменки не смогли покорить эту планку с трех попыток, тогда как украинка сделала это с первого раза.

Геращенко с результатом 1,92 м заняла пятое место.

Чемпионат Европы по легкой атлетике
Прыжки в висоту, женщины
Финал

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м
  2. Мария Жодзик (Польша) - 1,95 м
  3. Мария Вукович (Черногория) - 1,95 м
  4. Кристина Гонзель (Германия) - 1,92 м
  5. Ирина Геращенко (Украина) - 1,92 м

Таким образом, Магучих второй раз подряд защитила звание чемпионки Европы после своих побед на континентальных первенствах в 2022 и 2024 годах.

Для Украины на нынешнем Евро эта медаль стала первой золотой и четвертой в целом. Ранее Олег Дорощук стал вице-чемпионом в мужских прыжках в высоту, Михаил Кохан завоевал бронзу в метании молота, а Людмила Оляновская также стала бронзовой призеркой в спортивной ходьбе на дистанции полумарафона.

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