Шахтер переподписал контракт с основным голкипером

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык подписал новый контракт с клубом.

О продлении сотрудничества с 27-летним игроком сообщает официальный сайт "горняков".

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Обновленный договор украинского вратаря с клубом рассчитан до 31 июля 2031 года.

Ризнык присоединился к Шахтеру в феврале 2023 года. За это время он провел в составе команды 118 официальных матчей, 55 из которых отыграл без пропущенных мячей.

Вместе с "горняками" голкипер трижды становился чемпионом, а также дважды завоевал Кубок Украины.

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с бразильским полузащитником.

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