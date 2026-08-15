Шахтер продлил контракт с бразильским полузащитником

Бразильский полузащитник Шахтера Изаки Силва продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Новый договор 19-летнего футболиста с клубом рассчитан еще на пять лет - до 31 августа 2031 года.

Изаки выступает за Шахтер с августа 2025 года. В составе команды он провел 39 матчей, забив семь голов и отдав семь результативных передач. Вместе с "горняками" бразилец стал чемпионом Украины в 2026 году.

Весной 2026 года Силва дебютировал за молодежную сборную Бразилии U20, за которую сыграл три матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Шахтер определился с ареной для Лиги чемпионов.

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