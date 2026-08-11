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Кохан выиграл медаль Евро-2026

Украинец во второй раз подряд взял бронзу.
Вчера, 22:52       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл медаль Евро-2026.

Спортсмен пробился в финал континентального первенства, где сошелся с 12 другими атлетами.

После первых трех попыток Кохан расположился лишь на пятой строчке зачета.

Добраться до тройки лидеров украинцу удалось лишь в предпоследней попытке, которую он уже не смог улучшить.

Таким образом Михаил Кохан во второй раз подряд стал бронзовым призером Евро по легкой атлетике.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Метание молота (мужчины)

  1. Бенце Галаш (Венгрия) — 84,25 м
  2. Мерлин Гуммель (Германия) — 81,30 м
  3. Михаил Кохан (Украина) — 79,49 м

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