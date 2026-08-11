Три пилота претендуют на место Окона

Хаас хочет получить нового пилота уже в следующем сезоне.

Хаас активно ищет замену Эстебану Окону, пишет racingnews365.

В команде недовольны результатами француза, а потому рассматривают другие варианты уже на следующий сезон.

На текущий момент Хаас изучает трех пилотов: Леонардо Форнароли, Рё Хиракава и Джека Дуэна.

Пока неизвестно, на кого американская команда рискнет сделать ставку. Однако точно известно, что в Хаас не стали рассматривать кандидатуру Рафаэля Камара, так как не хотят настолько зависеть от Феррари.

Ранее также сообщалось, что Фернандо Алонсо ведет переговоры о новом контракте.

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