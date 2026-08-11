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Гвоздик жёстко прошёлся по форме Усика

Считает, что Усик недооценил Верховена.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик считает, что Александр Усик недооценил Рико Верхувена в их поединке.

Напомним, что нидерландец активно начал поединок, однако в 11‑м раунде украинец отправил его в нокдаун, а вскоре после этого рефери остановил бой, что вызвало споры в мире бокса.

По мнению Гвоздика, Усик подошёл к бою не в оптимальной форме и не воспринял соперника как серьёзную угрозу. При этом Гвоздик отметил, что Верхувен грамотно использовал свои сильные стороны и заслуживает уважения.

Гвоздик также высказался о возможном реванше. По его мнению, повторный бой имеет смысл только в том случае, если Усик сам заинтересован в нём и видит в этом финансовую выгоду, передаёт vRINGe.

Ранее Пренга признал, как упустил сенсационную победу над Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Гвоздик Рико Верховен

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