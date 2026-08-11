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Пренга признал, как упустил сенсационную победу

Сожалеет о смене тактики, которая стоила ему победы.
Сегодня, 11:46       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Пренга / Getty Images
Кристиан Пренга / Getty Images

Албанский супертяжеловес Кристиан Пренга признался, что с трудом пересматривает бой с Энтони Джошуа.

Напомним, что в этом поединке албанец дважды отправил британца в нокдаун в первом раунде, но уже во втором сам оказался в нокауте.

По словам Пренги, он рассчитывал завершить поединок досрочно в первых трёх раундах, но после первого раунда Пренга изменил тактику по совету тренера, передаёт Boxingscene.

Из-за этого он перестал форсировать события на ринге. Сейчас же Кристиан считает, что это было ошибкой, и жалеет, что не продолжил давление на Джошуа.

В первом раунде он постоянно висел на мне, хватал меня, пытался остановить. Я был уверен, что сумею его добить. А что произошло во втором... сам не знаю.

Ранее менеджер Паркера назвал возможного соперника для возвращения в ринг.

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