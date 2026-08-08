Бывший соперник Усика объяснил, почему не переходит в UFC

Нидерландский кикбоксёр Рико Верховен рассказал, почему пока не рассматривает возможность подписания контракта с UFC.

По словами Верховена, главным препятствием остаются финансовые условия. Ранее UFC уже предлагал ему контракт и бой с Дерриком Льюисом, однако нидерландец отказался.

Верховен отметил, что не видит смысла переходить в UFC на менее выгодных условиях, поскольку это означало бы шаг назад в финансовом плане.

При этом он не исключает переговоров в будущем, если организация сделает предложение, которое его устроит, передаёт издание Bloody Elbow.

Тем временем Джейк Пол заявил, что готов объявить о дебюте в ММА после слияния MVP и PFL.

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