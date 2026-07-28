Макгрегор назвал дату своего последнего боя

Он состоится в 2027 году.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что проведёт последний поединок в карьере в 2027 году.

Ирландец опубликовал в Instagram сообщение, намекнув на выступление во время International Fight Week. Напомним, что это традиционная неделя мероприятий UFC, которая проходит летом.

То, что должно было стать избиением поколения, теперь откладывается. IFW 2027. Последний танец.

Добавим, что в последний раз Макгрегор выходил в октагон 12 июля, его соперником стал Макс Холлоуэй, однако поединок завершился уже в первом раунде из‑за травмы правого колена ирландца.

Тем временем Уайт предупредил фанатов, что возвращение Макгрегора может не состояться.

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