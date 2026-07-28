Уайт предупредил фанатов что возвращение Макгрегора может не состояться

Его восстановление может занять больше года.

Глава UFC Дана Уайт высказался о сроках возможного возвращения Конора Макгрегора в октагон.

По словам Уайта, сегодня он пообщался с ирландцем по FaceTime, однако в ближайшее время его возвращения ждать не стоит.

Макгрегор выбыл как минимум на год из-за протокола восстановления после тяжёлой травмы колена, а с учётом возраста бойца пауза может оказаться ещё дольше.

Уайт отметил, что во время поединка с Максом Холлоуэем колено Конора полностью перестало выдерживать нагрузку, сообщает MMA Mania.

Ранее Холлоуэй требовал реванша у травмированного Макгрегора.

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