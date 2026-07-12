Дэйна Уайт озвучил вердикт врачей о травме Макгрегора

Объяснил, почему не верит в повреждение до боя.

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал травму Конора Макгрегора, полученную в поединке с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

По словам главы промоушена, предварительные выводы врачей указывают на возможный разрыв передней крестообразной связки, передаёт официальный YouTube‑канал UFC.

Уайт признался, что заподозрил серьёзное повреждение ещё во время боя, который завершился поражением ирландца техническим нокаутом уже в первом раунде.

При этом президент UFC не верит, что Макгрегор вышел в октагон с уже существовавшей травмой. Он отметил, что перед турниром боец прошёл все медицинские проверки и выглядел полностью здоровым.

К слову, увидеть момент с травмой ноги ирландского бойца можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!