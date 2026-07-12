Арбелоа хочет подписать игроков Реала для Фулхэма

Нацелен на двух бывших подопечных.

Новый главный тренер лондонского Фулхэма Альваро Арбелоа намерен привлечь в свой коллектив двух игроков из системы мадридского Реала.

А именно речь идёт о Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсии Торресе. Добавим, что Мастантуоно этим летом может покинуть мадридский клуб на правах аренды.

Тем временем Гонсало Гарсия, сначала отправится с Реалом на предсезонный сбор, после чего клуб определится с его будущим, пишет BBC.

Также, по данным СМИ, наставник хотел видеть в Фулхэме защитника Франа Гарсию, однако тот уже перешёл в Бетис.

Тем временем нидерландский клуб работает над трансфером Довбика.

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