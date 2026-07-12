Реал вновь готовит новое соглашение для Винисиуса

Реал не сомневается в том, что сумеет договориться с Винисиусом Жуниором о новом соглашении.

Стороны уже запланировали встречу сразу после того, как игрок вернётся из отпуска, и намерены уладить все вопросы до старта предсезонной подготовки.

Как информирует Marca, в Реале сохраняют полное спокойствие по этому поводу – там убеждены, что найдут взаимовыгодный компромисс, который устроит и клуб, и самого футболиста.

Напомним, текущий контракт бразильского вингера истекает в июне 2027 года.

Ранее Арбелоа хотел подписать игроков Реала для Фулхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!