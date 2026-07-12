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Футбол

Месси побил рекорд Клозе

Сумел установить новый рекорд по матчам в плей-офф чемпионатов мира.
Сегодня, 08:22       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Игрок сборной Аргентины и Интера Майами Лионель Месси сумел установить новый рекорд в плей-офф чемпионатов мира.

На этот раз форвард вышел в стартовом составе  на четвертьфинальный матч Мундиаля против Швейцарии, и этот матч стал для него 15-м в плей-офф мировых первенств.

По этому показателю он обошёл бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 14 таких встреч.

К тому же для Месси это 32-е появление на поле в рамках финальных турниров чемпионата мира - теперь он единоличный лидер по этому показателю.

К слову,Пикфорд стал рекордсменом сборной  Англии на чемпионатах мира.

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