Альф-Инге Холанд оставил саркастический комментарий после матча с Англией

Поражение сборной Норвегии от Англии 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира‑2026 вызвало бурную реакцию у отца Эрлинга Холанда - Альф‑Инге Холанда.

Напомним, что встреча завершилась победой трёх львов благодаря дублю Джуда Беллингема, однако ключевым моментом стало решение французского арбитра Клемана Тюрпена, который после просмотра VAR на 57‑й минуте отменил гол норвежцев, зафиксировав фол Эрлинга Холанда в атаке на Эллиоте Андерсоне.

После окончания матча он не удержался от язвительного замечания в соцсетях, адресовав его как герою матча, так и судейской бригаде: "Молодцы, Беллингем и судья!".

Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026

Добавим, что написал он это под постом инсайдера Фабрицио Романо, где тот восхищался игрой Беллингема и приводил статистику англичанина на этом чемпионате мира.

К слову, Мбаппе и Чуамени будут готовы сыграть с Испанией в полуфинале ЧМ-2026.

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