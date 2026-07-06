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Футбол

Игрок сборной Англии травмировался и не сможет помочь команде в 1/4 финала

Хендерсон получил травму запястья, празднуя победу над Мексикой.
Сегодня, 08:47       Автор: Валентина Чорноштан
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил серьёзную травму во время празднования победы над Мексикой. Об этом сообщает talkSPORT.

Напомним, что хавбек не принял участие в матче 1/8 финала против мексиканцев. Он провёл всю игру на скамейке запасных, однако уже после победы англичан начал праздновать.

Джордан неудачно перепрыгнул через рекламные щиты, следовательно, повредил запястье, из‑за чего Хендерсона увезли с поля на носилках с кислородной маской и доставили в больницу.

Главный тренер англичан Томас Тухель подтвердил, что повреждение выглядит серьёзным. На нынешнем чемпионате мира он принял участие лишь в одном матче, выйдя на замену в игре с Панамой.

К слову, стало известно, что Трамп лично просил пересмотреть красную карточку Балогуна.

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