Тухель раскрыл секрет, как Англия будет доминировать в плей-офф

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что команда должна заметно прибавить в плей‑офф чемпионата мира.

Примером того, почему сборной трёх львов следует изменить подход к игре, служит их последний матч с Панамой. Он считает, что англичане тяжело провели первый тайм, создав мало моментов, и открыли счёт только после стандарта.

Нет никаких проблем в том, чтобы добавлять по ходу турнира с сильными соперниками. Каждая игра будет разной… Самое главное — не бояться, быть смелыми, мужественными и идти шаг за шагом. И мы к этому готовы. Они привыкли к высокому давлению. Они играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы до самого конца и обычно сталкиваются с этим.

"У нас есть три дня на подготовку к матчу в Атланте. Турнир начинается заново. Первая глава у нас была в тренировочном лагере, затем вторая глава — в группе, и теперь приближается третья", - сказал немецкий специалист для espn.

Напомним, что в 1/16 финала Англия сыграет против сборной ДР Конго.

К слову, наставник сборной, которая сенсационно вылетела с чемпионата мира, сумел сохранить место во главе национальной команды.

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