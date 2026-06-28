ЧМ-2026: Анонс дня — Бразилия vs Япония, Германия vs Парагвай, Нидерланды vs Марокко

Продолжается стадия 1/16 финала чемпионата мира.

Во второй игровой день этой стадии нас ожидают три матча, два из которых точно нельзя пропустить.

Бразилия — Япония

29 июня | 20:00 | Энерджи Стэдиум, Хьюстон, США

Матч между Бразилией и Японией по своей афише обещает стать одним из самых интересных в 1/16 финала.

Гранд мирового футбола встретится с возможной «тёмной лошадкой» турнира, которая уже удивила всех своей игрой на групповом этапе и успела завоевать симпатии многих болельщиков после встречи с Нидерландами.

Сборная Бразилии постепенно набирала форму на протяжении группового этапа. После матча с Марокко «пентакампеоны» получили немало критики, несмотря на то что не проиграли, затем разгромили Гаити, а в заключительном туре уверенно справились со Шотландией.

Тем не менее стоит отметить, что Шотландию можно назвать одним из главных разочарований турнира, а Гаити ещё до старта чемпионата считался безоговорочным аутсайдером группы C. Поэтому Япония станет лишь вторым серьёзным испытанием для команды Карло Анчелотти.

Возвращаясь к команде Хадзимэ Мориясу, стоит отметить, что «синие самураи» завоевали симпатии болельщиков после матча с Нидерландами, где выглядели как минимум не хуже соперника и сумели добиться ничьей.

После этого Япония обыграла Тунис, который претендует на звание одной из самых слабых команд турнира, а в третьем туре сыграла вничью со Швецией.

Обе команды имеют кадровые потери: Бразилия осталась без Рафиньи, получившего травму задней поверхности бедра, а у Японии под вопросом участие Ко Итакуры и одного из лидеров команды Такэфусы Кубо.

Интересный факт: В прошлом году Бразилия и Япония провели товарищеский матч, в котором японцы победили со счётом 3:2.

На сайте betking на победу Бразилии можно поставить с коэффициентом 1.68, тогда как победа Японии оценивается коэффициентом 5.50. Коэффициент на ничью — 3.80.

Германия — Парагвай

29 июня | 23:30 | Джиллетт Стэдиум, Фоксборо, США

Матч между Германией и Парагваем является одним из тех, где фаворит выглядит очевидным.

Команда Юлиана Нагельсманна считается явным фаворитом этого противостояния и получит дополнительную мотивацию после неудачной игры против Эквадора, по итогам которой наставник «бундестим» назвал выступление своей команды «тактическим самоубийством».

Определённые трудности Германия испытала и в матче против Кот-д’Ивуара на групповом этапе. По сути, лёгким для неё оказался лишь поединок против дебютанта турнира Кюрасао.

Для команды Густаво Альфаро групповой этап можно считать успешным, ведь до начала турнира мало кто ожидал выхода Парагвая в плей-офф. Однако парагвайцы сумели воспользоваться провалом Турции, хотя после разгромного поражения от США в первом туре эта задача казалась крайне сложной.

Тем не менее победа над турками и ничья с Австралией обеспечили Парагваю выход в плей-офф.

Пройти дальше, обыграв настолько сильного соперника, будет крайне сложно. Ситуацию осложняет и травма лидера обороны Омара Альдерете, которая может помешать ему выйти в стартовом составе.

Интересный факт: Единственный официальный матч между этими сборными состоялся на чемпионате мира 2002 года, где Германия дошла до финала. Немцы победили Парагвай со счётом 1:0 благодаря голу Оливера Нойвилля.

Эксперты betking считают фаворитом Германию: коэффициент на её победу составляет 1.35, на победу Парагвая — 10.00, а ничья в основное время оценивается коэффициентом 5.00.

Нидерланды — Марокко

30 июня | 04:00 | Эстадио BBVA, Монтеррей, Мексика

Ещё одна топовая афиша этой стадии: Нидерланды, которые никогда не выигрывали чемпионат мира, но неоднократно были близки к этому, встретятся с Марокко, которое благодаря активному привлечению игроков из своей диаспоры намерено доказать, что успех на чемпионате мира 2022 года не был случайностью, и сделать ещё один шаг к статусу одного из грандов мирового футбола.

Сборная Нидерландов постепенно набирала форму по ходу турнира. Первый матч против Японии скорее разочаровал, победа над Швецией позволила болельщикам «оранье» забыть о неубедительном старте, а встреча с Тунисом уже носила скорее формальный характер, хотя и в ней команда Роналда Кумана показала качественную игру.

В свою очередь, Марокко провело очень ровный групповой этап и уже с первого тура продемонстрировало, что ни одному сопернику не будет легко в матчах против него.

Главным открытием команды Мохаммеда Уаби стал вундеркинд Аюб Буадди, который решил представлять историческую родину, несмотря на возможность выступать за сборную Франции.

Одним из лидеров марокканцев является и Исмаэль Сайбари, сформировавшийся как футболист именно в Нидерландах. Для полузащитника ПСВ этот матч можно считать принципиальным.

Обе команды подходят к игре в оптимальных составах.

Интересный факт: Сборная Марокко занимает третье место по количеству игроков, родившихся в Нидерландах (три футболиста), на этом турнире, уступая только самим Нидерландам и Кюрасао (по 24 игрока у каждой команды — Гус Тил родился в Замбии, а Тахит Чонг — на Кюрасао).

В линии betking на победу Нидерландов можно поставить с коэффициентом 2.20, тогда как победа Марокко оценивается коэффициентом 3.60, а ничья в основное время — 3.25.

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