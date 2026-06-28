Хавбек Манчестер Юнайтед вылетел на долгий срок

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Уругвая Мануэль Угарте вылетел на неопределенный срок, пишет Родри Васкес.

По информации журналиста, хавбек получил разрыв крестообразных связок колена.

Напомним, что уругваец получил травму в матче с Испанией. Угарте резко остановился, чтобы не столкнуться с соперником, а после этого упал и не смог сам подняться.

В итоге футболиста унесли на носилках с подозрением на разрыв крестов. Позднее прогноз подтвердился.

Вскоре Угарте должен будет вернуться в Европу, чтобы начать лечение под присмотром клубных врачей.

Ранее также сообщалось, что травма защитника сборной Англии оказалась серьёзнее, чем предполагалось.

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