Травма защитника сборной Англии оказалась серьёзнее, чем предполагалось
Защитник Челси и сборной Англии Рис Джеймс может больше не выйти на поле в рамках этого Мундиаля.
Игрок прошёл МРТ, после которого выяснилось, что травма задней поверхности бедра серьёзнее первоначальных прогнозов.
Напомним, что он получил её в игре с Ганой. Уже после матча защитник не смог полноценно восстановиться и пропустил игру против Панамы.
New: #cfc Reece James’s World Cup could be over - if #england don’t progress to latter stages of tournament. Hamstring injury worse than thought, after he beckoned to come off late in game with Ghana, but he couldn’t because all 5 subs had been used. I’m told he doesn’t want to…— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) June 27, 2026
Но, несмотря на неутешительные прогнозы, Джеймс не намерен покидать расположение сборной и продолжает восстановление, надеясь ещё сыграть на турнире.
Также Испания теряет ключевого игрока на старте плей‑офф.
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