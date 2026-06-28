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Футбол

Травма защитника сборной Англии оказалась серьёзнее, чем предполагалось

Могут потерять Джеймса до конца турнира из-за повреждения бедра.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Защитник Челси и сборной Англии Рис Джеймс может больше не выйти на поле в рамках этого Мундиаля.

Игрок прошёл МРТ, после которого выяснилось, что травма задней поверхности бедра серьёзнее первоначальных прогнозов.

Напомним, что он получил её в игре с Ганой. Уже после матча защитник не смог полноценно восстановиться и пропустил игру против Панамы.

Но, несмотря на неутешительные прогнозы, Джеймс не намерен покидать расположение сборной и продолжает восстановление, надеясь ещё сыграть на турнире.

Также  Испания теряет ключевого игрока на старте плей‑офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии по футболу Рис Джеймс

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