Испания теряет ключевого игрока на старте плей-офф

В последнем туре группового этапа чемпионата мира два вингера сборной Испании получили повреждения.

Йереми Пино, который вышел на замену во втором тайме, после финального свистка покинул стадион с фиксирующей повязкой на руке - по предварительным данным, речь идёт о травме ключицы.

Тем временем Нико Уильямс, который появился на поле на 76‑й минуте, получил повреждение уже по ходу игры и был вынужден играть с дискомфортом.

Как сообщает Marca, у игрока Атлетик Бильбао подозрение на мышечную травму, из‑за чего существует риск, что он может пропустить оставшиеся игры Мундиаля.

К слову, Испания установила уникальное достижение в рамках группового этапа чемпионата мира.

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