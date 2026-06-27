Испания установила уникальное достижение в рамках группового этапа ЧМ
Сборная Испании уже завершила групповой этап чемпионата мира и вышла в плей-офф.
За три игры они не пропустили ни одного мяча и впервые в своей истории прошли группу "на ноль".
Напомним, что "красная фурия" начала турнир с ничьей против Кабо‑Верде (0:0), затем обыграла Саудовскую Аравию (4:0), а в (1:0) решающем туре победила Уругвай.
В общем за три тура они набрали 7 очков и заняли первое место в группе. К слову, во всех трёх встречах голкипером испанцев был Унаи Симон.
0 - Es la primera vez en la historia de la @fifaworldcup_es que la @SEFutbol completa la fase de grupos de una mismo edición sin encajar goles. Fortaleza. pic.twitter.com/8B643gk8aN— OptaJose (@OptaJose) June 27, 2026
Тем временем наставник французов установил рекорд по победам на чемпионатах мира.
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