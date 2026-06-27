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Футбол

Испания установила уникальное достижение в рамках группового этапа ЧМ

Симон и де ла Фуэнте создали непроходимую оборону.
Сегодня, 09:39       Автор: Валентина Чорноштан
Алекс Баэна / Getty Images
Алекс Баэна / Getty Images

Сборная Испании уже завершила групповой этап чемпионата мира и вышла в плей-офф.

За три игры они не пропустили ни одного мяча и впервые в своей истории прошли группу "на ноль".

Напомним, что "красная фурия" начала турнир с ничьей против Кабо‑Верде (0:0), затем обыграла Саудовскую Аравию (4:0), а в  (1:0) решающем туре победила Уругвай.

В общем за три тура они набрали 7 очков и заняли первое место в группе. К слову, во всех трёх встречах голкипером испанцев был Унаи Симон.

Тем временем наставник французов установил рекорд по победам на чемпионатах мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу

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