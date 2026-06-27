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Футбол

Дешам установил рекорд по победам на ЧМ

Побил рекорд, который держался десятилетиями.
Сегодня, 08:07       Автор: Валентина Чорноштан
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Накануне сборная Франции разгромила Норвегию со счётом 4:1 в матче 3‑го тура чемпионата мира.

Главный тренер французов Дидье Дешам отсутствовал на матче из‑за семейной трагедии, но, несмотря на это, установил рекорд.

Он установил достижения по количеству побед на Мундиалях - теперь в его активе 17 побед.

По этому показателю он опередил Хельмута Шёна, у которого было 16 выигрышей. Третьим идёт Луис Фелипе Сколари с 14 победами.

Тем временем  Милан согласовал рекордный трансфер форварда ПСЖ.

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