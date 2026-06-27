Дешам установил рекорд по победам на ЧМ

Накануне сборная Франции разгромила Норвегию со счётом 4:1 в матче 3‑го тура чемпионата мира.

Главный тренер французов Дидье Дешам отсутствовал на матче из‑за семейной трагедии, но, несмотря на это, установил рекорд.

Он установил достижения по количеству побед на Мундиалях - теперь в его активе 17 побед.

По этому показателю он опередил Хельмута Шёна, у которого было 16 выигрышей. Третьим идёт Луис Фелипе Сколари с 14 победами.

Didier Deschamps has now won more games than any other manager in World Cup history, breaking Helmut Schön’s record.



◉ 17 - Didier Deschamps

◎ 16 - Helmut Schön

◎ 14 - Luiz Felipe Scolari



He has an incredible 77.3% win ratio in charge of Les Bleus at the tournament. 📊 pic.twitter.com/efEFPmUEv7