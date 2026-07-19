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Футбол

"Пришло время остановиться": Дешам высказался о завершении работы со сборной Франции

Тренер подытожил свое 14-летнее пребывание на посту наставника национальной команды.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свое решение покинуть занимаемую должность.

57-летнего специалиста во главе национальной команды вскоре должен будет сменить Зинедин Зидан.

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"Сборная Франции - превыше всего. Она мне не принадлежит. В течение четырнадцати лет я служил ей и выполнял свою миссию. Нет ничего важнее этой футболки. Я решил, что пришло время остановиться. И говорю вам абсолютно искренне, что сделал это не ради себя, а ради блага сборной Франции. Возможно, раньше я этого не говорил, но сейчас скажу откровенно: это решение было принято не из-за меня. Просто вокруг меня сложилась настолько невыносимая атмосфера, что сборная Франции этого не заслуживает.

Это не произошло за один день - я долго все обдумывал. После того как об уходе было объявлено, для сборной Франции все стало намного лучше. Я мог принять это решение еще до чемпионата мира или даже во время турнира. Но не захотел, потому что слишком уважаю сборную Франции.

Теперь есть два варианта: работать клубным тренером или тренером сборной. Оба остаются возможными. Начиная с этого вечера, я не буду позволять себе комментировать дела сборной Франции", - приводит слова Дешама L'Équipe.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Франции завершила свои выступления матчем за третье место, в котором уступила со счетом 4:6 Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Дидье Дешам

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