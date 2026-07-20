iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании

Он не пропустил в финале.
Сегодня, 08:27       Автор: Валентина Чорноштан
Унаи Симон / Getty Images
Унаи Симон / Getty Images

Голкипер сборной Испании Унаи Симон не пропустил в финале чемпионата мира‑2026 против Аргентины (1:0 д.в.), внеся ключевой вклад в победу своей команды.

Вратарь Атлетика стал восьмым голкипером в истории чемпионатов мира, которому удалось сохранить свои ворота "сухими" в решающем матче турнира.

Ранее за Испанию подобное достижение покорилось Икеру Касильясу в финале чемпионата мира‑2010 против Нидерландов.

Также в этот список входят Бодо Илльгнер, Клаудио Таффарел, Джанлука Пальюка, Фабьен Бартез, Маркос и Мануэль Нойер.

Добавим, что Испания также сделала то, что не удавалось никому 34 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу Унаи Симон

Статьи по теме

Ферран повторил успех Гетце у 2014 Ферран повторил успех Гетце у 2014
Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года
Стихия вмешалась в подготовку к финалу Стихия вмешалась в подготовку к финалу
"Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ "Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: Испания одолела Аргентину в финале, Англия взяла бронзу в матче с Францией
просмотров

Последние новости

ЧМ-202609:46
Тренер Аргентины шокировал заявлением о своём будущем
ЧМ-202609:22
Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом
ЧМ-202608:52
Ферран повторил успех Гетце у 2014
ЧМ-202608:27
Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании
ЧМ-202607:55
Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года
ЧМ-202607:26
Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку у Месси и Холанда
ЧМ-202602:10
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
ЧМ-202601:30
ЧМ-2026: Испания одолела Аргентину в финале, Англия взяла бронзу в матче с Францией
ЧМ-202601:02
Испания перебила незаметную Аргентину и вырвала победу в финале ЧМ-2026
Вчера, 23:58
Еврокубки23:58
Сборная Украины U-20 по баскетболу выиграла Дивизион Б чемпионата Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK