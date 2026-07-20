Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании

Он не пропустил в финале.

Голкипер сборной Испании Унаи Симон не пропустил в финале чемпионата мира‑2026 против Аргентины (1:0 д.в.), внеся ключевой вклад в победу своей команды.

Вратарь Атлетика стал восьмым голкипером в истории чемпионатов мира, которому удалось сохранить свои ворота "сухими" в решающем матче турнира.

Unai Simon's 2026 World Cup by numbers:



90% save percentage

10 saves

7 clean sheets

1 goal conceded



A deserved Golden Glove award. 🏆 pic.twitter.com/gsqcXvWouQ — Squawka (@Squawka) July 19, 2026

Ранее за Испанию подобное достижение покорилось Икеру Касильясу в финале чемпионата мира‑2010 против Нидерландов.

Также в этот список входят Бодо Илльгнер, Клаудио Таффарел, Джанлука Пальюка, Фабьен Бартез, Маркос и Мануэль Нойер.

Добавим, что Испания также сделала то, что не удавалось никому 34 года.

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