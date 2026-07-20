Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании
Голкипер сборной Испании Унаи Симон не пропустил в финале чемпионата мира‑2026 против Аргентины (1:0 д.в.), внеся ключевой вклад в победу своей команды.
Вратарь Атлетика стал восьмым голкипером в истории чемпионатов мира, которому удалось сохранить свои ворота "сухими" в решающем матче турнира.
Unai Simon's 2026 World Cup by numbers:— Squawka (@Squawka) July 19, 2026
90% save percentage
10 saves
7 clean sheets
1 goal conceded
A deserved Golden Glove award. 🏆 pic.twitter.com/gsqcXvWouQ
Ранее за Испанию подобное достижение покорилось Икеру Касильясу в финале чемпионата мира‑2010 против Нидерландов.
Также в этот список входят Бодо Илльгнер, Клаудио Таффарел, Джанлука Пальюка, Фабьен Бартез, Маркос и Мануэль Нойер.
Добавим, что Испания также сделала то, что не удавалось никому 34 года.
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