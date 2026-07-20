Ферран повторил успех Гетце у 2014
Ферран Торрес повторил уникальное достижение Гётце в финалах чемпионатов мира.
Форвард Барселоны стал вторым футболистом в истории, забившим победный гол в финале чемпионата мира после выхода на замену.
Торрес сумел отличиться на 106‑й минуте матча с Аргентиной (1:0 д.в.), принеся своей команде второй титул чемпионов мира.
Первым подобное достижение покорилось Марио Гётце, который в финале чемпионата мира‑2014 также забил победный мяч в ворота Аргентины.
Ferran Torres is just the second substitute to score the winning goal in a World Cup final after Mario Götze for Germany in 2014.— Squawka (@Squawka) July 19, 2026
Both goals came in extra-time in 1-0 wins against Argentina. 🤯 pic.twitter.com/CqlVAU5xS9
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