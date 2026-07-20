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Футбол

Ферран повторил успех Гетце у 2014

Вышел на замену и забил победный гол Аргентине как немец в 2014.
Сегодня, 08:52       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Ферран Торрес повторил уникальное достижение Гётце в финалах чемпионатов мира.

Форвард Барселоны стал вторым футболистом в истории, забившим победный гол в финале чемпионата мира после выхода на замену.

Торрес сумел отличиться на 106‑й минуте матча с Аргентиной (1:0 д.в.), принеся своей команде второй титул чемпионов мира.

Первым подобное достижение покорилось Марио Гётце, который в финале чемпионата мира‑2014 также забил победный мяч в ворота Аргентины.

Ранее Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании.

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