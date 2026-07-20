Испания - Аргентина 1:0: обзор матча и результат игры 19.07.2026

Без единого удара в створ за 120+ минут аргентинцы вряд ли могли рассчитывать на трофей.

В воскресенье, 19 июля, на Мэт-Лайф Стэдиум в Нью-Джерси состоялся финальный матч чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные Испании и Аргентины.

Команды не смогли определить сильнейшего в основное время решающего поединка, а подопечные Луиса де ла Фуэнте, доминируя на протяжении встречи, дожали соперника в экстра-таймах, одержав победу со счетом 1:0.

Первый тайм соперники отыграли без забитых мячей и со считанным количеством полуострых моментов. Команды старались беспечно вести игру и особо не рисковали, из-за чего первая половина встречи прошла в позиционной борьбе.

Испанцы прогнозировано больше контролировали мяч и сумели создать пару моментов в атаке. Однако с ударом Микеля Оярсабаля под конец тайма справился Эмилиано Мартинес, а после дальнего выстрела от Марка Кукурельи мяч разминулся с правой стойкой. Аргентинцы же ушли на перерыв и вовсе без единой попытки поразить ворота оппонента, и это был еще далеко не конец безударной серии южноамериканцев в этом поединке.

Неудачно матч сложился для защитника сборной Аргентины Лисандро Мартинеса, который на 41-й минуте заработал первое в этой игре предупреждение, а спустя несколько минут финал для него и вовсе завершился. Из-за травмы аргентинец был вынужденно заменен на Николаса Отаменди.

Во втором тайме команды активнее возобновили игру, но инициатива снова была на стороне сборной Испании, а вторая половина началась с удара Алекса Баэны. Европейская команда продолжала контролировать ход противостояния, а южноамериканцы так и не включились в игру в атаке, не сумев найти подход к воротам соперника.

Испанцы на протяжении тайма продолжали нагнетать, однако от пропущенных аргентинскую команду не раз уберег голкипер. Эмилиано Мартинес справился с ударами Дани Ольмо, Феррана Торреса, Педри, Пау Кубарси. Аргентинцы же и основное время игры завершили с шокирующим нулем ударов не просто в створ ворот, а в целом.

К тому же на экстра-таймы аргентинская команда ушла в меньшинстве. Уже в компенсированное время Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за фол против Кубарси. Первое же предупреждение аргентинец заработал незадолго до этого за споры с арбитром.

В дополнительное время мало что изменилось - Испания пыталась вырвать победу, а Аргентины на поле видно не было. В начале первого экстра-тайма Нико Уильямс отправил мяч в сетку, успешно сыграв на добивании, однако взятие ворот отменили из-за фола в атаке - Микель Мерино нарушил против Отаменди.

Все же сборная Испании добилась желаемого уже на старте второго дополнительного отрезка игры. На 106-й минуте после заброса в штрафную Уильямс достал мяч на лицевой и сбросил на Торреса, который из центра штрафной мощно пробил под перекладину. Вскоре Ферран мог оформить дубль, завершив забег еще одним взятием ворот, однако гол отменили из-за офсайда.

Только после этого аргентинская команда активизировалась, когда уже исправить ситуацию было практически невозможно. Первый удар со стороны южноамериканской команды случился лишь на 117-й минуте, которым Лионель Месси еще и отправил в нокдаун Мерино. Еще пару попыток аргентинцев также остались безрезультатными, а испанцы успешно сохранили победный счет.

Таким образом, Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Серебряными призерами ЧМ-2026 стали аргентинцы, а бронза досталась Англии, которая ранее обыграла Францию в матче за третье место.

Статистика финального матча Испания - Аргентина на ЧМ-2026

Испания - Аргентина 1:0 д.в.

Гол: Торрес, 106

Ожидаемые голы (xG): 1.94 - 0.20

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 20 - 2

Удары в створ: 12 - 0

Угловые: 9 - 4

Фолы: 21 - 25

Испания: Симон - Порро, Кубарси, Лапорт (Э. Гарсия, 99), Кукурелья - Родри (Субименди, 99), Руис (Педри, 62) - Ямаль, Ольмо (Мерино, 75), Баэна (Уильямс, 75) - Оярсабаль (Торрес, 62).

Аргентина: Э. Мартинес - Монтьель (Молина, 58), Ромеро (Медина, 71), Лис. Мартинес (Отаменди, 44), Тальяфико - Де Пауль (Симеоне, 71), Мак Аллистер, Э. Фернандес, Гонсалес (Паредес, 46) - Месси, Альварес (Сенеси, 102).

Предупреждения: Лис. Мартинес, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер.

Удаление: Фернандес, 90+3 (второе предупреждение).

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