Украина определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Украинская ассоциация футбола назвала место проведения номинально домашних матчей национальной сборной в Лиге наций сезона-2026/2027.

Как сообщает официальный сайт УАФ, "сине-желтые" будут играть в Словакии в городе Трнава на стадионе Антона Малатинского. Эта арена способна вместить на своих трибунах чуть больше 19 тысяч зрителей и является второй по величине в стране.

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На этом стадионе сборная Украины примет в третьем и четвертом турах Лиги наций Северную Ирландию и Венгрию соответственно.

Матч с североирландцами состоится 2 октября, а поединок против венгров запланирован на 5 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Первые два тура украинская сборная сыграет на выезде: 25 сентября - против Венгрии и 28 сентября - с Грузией. Заключительные поединки пройдут в ноябре: 14-го - против Северной Ирландии и 17-го - против Грузии.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины.

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