Дания - Украина 2:1: видео голов и лучших моментов матча 07.06.2026

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины провела в гостях в Оденсе товарищеский матч с Данией.

Соперники не смогли доиграть поединок, который был досрочно завершен из-за страшного эпизода на поле, а на момент остановки украинская национальная команда уступала со счетом 1:2.

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Сборная Дании в первом тайме переиграла украинцев и сумела повести в матче на 13-й минуте усилиями Патрика Доргу, который дальним ударом поразил ворота Анатолия Трубина. Свое преимущество хозяева поля удвоили на 35-й минуте, когда Йоаким Меле успешно сыграл на добивании.

Все же перед перерывом украинская сборная смогла отквитать один гол, когда Виктор Цыганков отправил мяч в пустые ворота после удачного отскока.

А на 65-й минуте встречи на поле произошел жуткий инцидент. Полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание, а игра была прервана. Медики на поле оказали датчанину экстренную помощь и привели его в чувства. Игрок сумел поднять на ноги и в сопровождении врачей и других футболистов отправился в машину скорой помощи для госпитализации. После этого было принято решение матч не продолжать.

Вашему вниманию видео всех голов матча Дания - Украина:

Дания - Украина 2:1

Голы: Доргу, 13, Меле, 35 - Цыганков, 44

Дания: Хермансен - Ба (Р. Кристенсен, 61), Андерсен, А. Кристенсен (Хегсберг, 46), Меле - Эриксен, Хейбьерг, Фрогольдт - Осула, Хег (Хойлунд, 61), Доргу (Дагим, 61).

Украина: Трубин - Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Малиновский, Очеретько, Назарина, Миколенко - Судаков - Яремчук (Довбик, 46).

Предупреждения: Эриксен - Миколенко, Забарный.

Источник: MEGOGO

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