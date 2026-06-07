Спарринг Дания - Украина был прерван после того, как стало плохо Эриксену

Кристиан Эриксен упал на газон во время матча / MEGOGO

В воскресенье, 7 июня, сборные Дании и Украины встречались в Оденсе в товарищеском матче.

Поединок был прерван на 65-й минуте из-за ужасной ситуации. Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон, после чего ему начали оказывать медицинскую помощь.

Игроки обеих команд мгновенно окружили потерявшего сознание датчанина и медиков, которые оказывали ему экстренную помощь. Камеру трансляции матча также перевели с места инцидента на нейтральный ракурс.

На поле также появилась жена Эриксена, которая присутствовала на трибунах.

Когда футболиста привели в сознание, его в сопровождении медиков и под прикрытием игроков сборной Дании от телекамер и зрителей сопроводили к машине скорой помощи для госпитализации.

После было принято решение окончательно остановить матч.

Напомним, что в июне 2021 года во время матча Евро-2020 у Кристиана Эриксена случился сердечный приступ. Тогда игрок также внезапно упал на газон, а его реанимировали прямо на поле. После того инцидента датскому полузащитнику установили кардиостимулятор. Вернуться в футбол и провести первый матч после случившегося игрок смог в феврале 2022 года.

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