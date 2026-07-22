Цыганков ведет переговоры о возвращении в Ла Лигу

Вингер Жироны Виктор Цыганков хочет вернуться в Ла Лигу, пишет La Grada.

Украинский футболист ведет переговоры с Эспаньолом.

Цыганков не хочет играть в Сегунде, и видит свое будущее только в Ла Лиге. Однако переговоры не будут простыми.

Эспаньол ведет переговоры с украинцем и с Жироной, но пока не спешит закрывать сделку. Клуб намерен оценить финансовую сторону сделки прежде, чем делать официальное предложение.

Ранее также сообщалось, что форвард Реала может перейти в АПЛ.

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