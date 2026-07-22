iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Цыганков ведет переговоры о возвращении в Ла Лигу

Украинец хочет перейти в Эспаньол.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков хочет вернуться в Ла Лигу, пишет La Grada.

Украинский футболист ведет переговоры с Эспаньолом.

Цыганков не хочет играть в Сегунде, и видит свое будущее только в Ла Лиге. Однако переговоры не будут простыми.

Эспаньол ведет переговоры с украинцем и с Жироной, но пока не спешит закрывать сделку. Клуб намерен оценить финансовую сторону сделки прежде, чем делать официальное предложение.

Ранее также сообщалось, что форвард Реала может перейти в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

Статьи по теме

Цыганков через агентов заявил о готовности к переходу Цыганков через агентов заявил о готовности к переходу
Цыганков принял решение по поводу своего будущего в Жироне Цыганков принял решение по поводу своего будущего в Жироне
"Ведем переговоры": Президент турецкого клуба подтвердил интерес к Цыганкову "Ведем переговоры": Президент турецкого клуба подтвердил интерес к Цыганкову
Олимпиакос хочет подписать украинца из Жироны Олимпиакос хочет подписать украинца из Жироны

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Другие страны20:28
Интер Майами объявил о подписании звездного хавбека
Европа19:35
Цыганков ведет переговоры о возвращении в Ла Лигу
Европа18:57
Легенда Барселоны намерен начать тренерскую карьеру
Шахматы18:20
ФИДЕ сняла санкции с беларуси
Европа17:45
Бывший тренер Реала хочет выкупить у мадридцев форварда
Европа17:02
ПСЖ рассматривает трансфер универсального нападающего
Европа16:32
Лидер Арсенала решил отказаться от операции
Теннис14:50
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Теннис14:40
Калинина оформила выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Европа14:20
Манчестер Сити выставил на аукцион личные вещи Гвардиолы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK