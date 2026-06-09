iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Олимпиакос хочет подписать украинца из Жироны

Цыганков в шорт-листе греческого гранда.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Украинский вингер попал в шорт-лист сразу нескольких команд, им интересуется Аякс, Трабзонспор, Эспаньол и теперь уже Олимпиакос.

Как передает Sportdog, греческая команда уже провела предварительные контакты, чтобы узнать условия возможного трансфера, а также позицию самого игрока.

Напомним, что в составе Олимпиакоса есть и другой украинец - Роман Яремчук.

К слову, в Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Виктор Цыганков

Статьи по теме

Цыганков дал согласие на переход в турецкий клуб - источник Цыганков дал согласие на переход в турецкий клуб - источник
Украинский легионер Жироны близок к переходу в Трабзонспор Украинский легионер Жироны близок к переходу в Трабзонспор
Трансфер украинца в Лион сорвался из-за финансовых разногласий Трансфер украинца в Лион сорвался из-за финансовых разногласий
Вингер сборной Украины может сменить клуб Вингер сборной Украины может сменить клуб

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио победил Нью-Йорк в третьем матче серии
просмотров

Последние новости

Европа14:48
СМИ: Реал перехватил защитника у Ливерпуля
НБА14:24
Вембаньяма обновил рекорд Мутомбо, который держался 32 года
Европа14:00
Рома выставила Довбика на продажу
Бокс13:37
Уайт бросил вызов Хирну в борьбе за организацию боя Фьюри - Джошуа
Европа12:51
Олимпиакос хочет подписать украинца из Жироны
Европа12:22
Романо объявил о переходе Думфриса в гранд Ла Лиги
Европа11:54
Экс-защитник Атлетико усилил команду из Чемпионшипа
Украина11:31
Игрок Шахтера расстался с беременной девушкой после гендерпати
ЧМ-202610:54
В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии
НБА10:18
Сан-Антонио остановил победную серию Никс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK