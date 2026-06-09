Олимпиакос хочет подписать украинца из Жироны

Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Украинский вингер попал в шорт-лист сразу нескольких команд, им интересуется Аякс, Трабзонспор, Эспаньол и теперь уже Олимпиакос.

Как передает Sportdog, греческая команда уже провела предварительные контакты, чтобы узнать условия возможного трансфера, а также позицию самого игрока.

Напомним, что в составе Олимпиакоса есть и другой украинец - Роман Яремчук.

К слову, в Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии.

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