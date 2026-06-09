В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии

9 человек пострадали при стрельбе.

В Канзас-Сити, рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира-2026, произошла стрельба в ночь на 9 июня.

Как сообщает источник The Atheletic, в результате стрельбы пострадали 9 человек. На текущий момент пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Однако нападавший пока не задержан, из-за чего на базе "трёх львов" на время Мундиаля введены усиленные меры безопасности, включая многоуровневый периметр, вооружённую охрану и системы противодействия дронам.

Добавим, что на момент инцидента сборная Англии находилась во Флориде на тренировочном сборе и должна прибыть в Канзас-Сити только после контрольного матча с Коста-Рикой.

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