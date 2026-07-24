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Футбол

Сборная Бельгии официально назначила нового тренера

Марк ван Боммел возглавил национальную команду.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Марк ван Боммел / Getty Images
Марк ван Боммел / Getty Images

Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о назначении нового тренера для сборной.

Напомним, что после вылета "красных дьяволов" с ЧМ-2026 свой пост покинул Руди Гарсия.

Новым наставником команды стал Марк ван Боммел. 49-летний специалист подписал контракт до конца Евро-2028.

На уровне сборных нидерландец тренировал сборную Саудовской Аравии и был ассистентом в сборной Австралии. Последним местом работы ван Боммела был Антверпен.

Ранее также сборная Германии официально назначила нового тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Ван Боммел

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