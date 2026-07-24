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Олейникова снялась с четвертьфинала в Гамбурге

Украинка не объяснила причину.
Сегодня, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Александра Олейникова / Getty Images
Александра Олейникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олейникова не сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

Украинка во второй раз в карьере сумела пройти до 1/4 финала турнира WTA-250, но в итоге снялась.

Олейникова должна была сыграть против представительницы Армении элиной аванесян. Но накануне матча Олейникова объявила о снятии с турнира.

О причинах такого решения спортсменки на текущий момент неизвестно.

Напомним, что в 1/4 финала в турнире в Гамбурге сыграет Ангелина Калинина.

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