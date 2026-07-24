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Футбол

Юрген Клопп - новый главный тренер сборной Германии

Контракт до 2030 года.
Сегодня, 14:19       Автор: Валентина Чорноштан
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Клопп официально возглавил сборную Германии, пишет пресс-служба DFB.

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.

59-летний специалист подписал четырёхлетний контракт и приступит к работе 15 августа 2026 года. Соглашение рассчитано до окончания чемпионата мира‑2030. Клопп сменит Юлиана Нагельсманна, покинувшего бундестим после мундиаля.

Для Клоппа это станет первым опытом работы со сборной. До назначения он занимал должность директора по международным связям Ред Булл.

К слову, наставник сборной Испании объяснил, почему Ямаль вырос на чемпионате мира, несмотря на всего один забитый мяч.

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