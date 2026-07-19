"Больше ничего не мешает": Клопп подтвердил будущее назначение на пост тренера сборной Германии

Руководитель футбольного направления в системе Ред Булл Юрген Клопп подтвердил, что станет новым главным тренером сборной Германии.

59-летний немецкий специалист сообщил, что переговоры с Немецким футбольным союзом находятся на завершающей стадии и вскоре все должно быть улажено.

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"Окончательно еще ничего не решено, но переговоры продолжаются, и все движется в правильном направлении. Я достиг с Ред Булл очень выгодного соглашения, так что, по сути, больше ничего не мешает этому.

В то же время нам еще предстоит провести много переговоров, ведь мы имеем дело с футбольной федерацией, а это значит, что нужно проинформировать немало людей. Решение еще не принято, но мы уже близки к тому, чтобы что-то объявить. В идеале это должно произойти в ближайшие дни - решение будет принято", - приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.

Ожидается, что Клопп подпишет контракт до 2030 года с заработной платой более семи миллионов евро в год.

Во главе сборной Германии Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, под руководством которого команда завершила выступления на чемпионате мира-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, пен. 3:4).

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