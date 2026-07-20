Ферстаппен на Гран-при Бельгии принёс Ред Булл юбилейный подиум

Накануне прошёл Гран-при Бельгии, в котором пилот Ред Булл сумел финишировать на третьем месте, тем самым принёс команде юбилейный подиум.

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен принёс австрийской команде 300-й подиум в истории выступлений команды в Формуле-1.

Добавим, что Ред Булл стала пятой командой, достигшей этой отметки. Больше призовых финишей имеют лишь Феррари (845), Макларен (562), Мерседес (323) и Уильямс (315).

Тем временем для самого Ферстаппена этот подиум стал 130-м в карьере, передаёт Stats F1.

Ранее Мерседес повторил достижение Ред Булл и Уильямса.

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