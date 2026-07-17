Ред Булл хочет запретить вращающиеся задние антикрылья

Ред Булл требует запретить вращающиеся задние антикрылья.

По данным Formula Tecnica, австрийская команда пытается лишить конкурентов преимущества после проблем с надёжностью собственной версии системы антикрыльев.

При этом Феррари, которая является родоначальником этой новинки, уже устранила технические недостатки, модернизировав конструкцию и механизм привода, и не волнуется за возможный запрет "макарен".

Источник отмечает, что в ФИА не видят оснований для запрета, поскольку проблемы связаны не с самой концепцией, а с реализацией системы у отдельных команд. Добавим, что в Скудерии уверены, что их антикрыло останется разрешённым.

К слову, Пиастри прокомментировал слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в Макларен.

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