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Автоспорт

Перес откровенно рассказал о своей роли в Ред Булл

Подвёл итоги работы в австрийской команде.
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Бывший пилот Ред Булл Серхио Перес рассказал в подкасте High Performance о своём этапе карьеры в австрийской команде.

Мексиканец признался, что ещё перед подписанием контракта руководство австрийской команды открыто предупредило его: главным приоритетом проекта является Макс Ферстаппен.

Несмотря на это, пилот считает, что сумел превзойти ожидания. Он отметил, что за четыре сезона смог максимально реализовать свои возможности и добился большего, чем от него рассчитывали.

Мексиканец также признал, что заключительный этап его карьеры в коллективе оказался непростым. По его словам, многочисленные победы привели к внутреннему напряжению, а борьба за влияние внутри команды стала сильнее.

Тем временем ближайший Гран‑при Бельгии может стать первым дождевым этапом сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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